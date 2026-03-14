La Secretaría de Cultura explicó la razón por la que la escultura del expresidente Felipe Calderón sigue en el suelo de Los Pinos y no ha sido recogida luego de que un árbol la derribó.

De acuerdo con una consulta de El Universal, la escultura no ha regresado a su basamento debido a que se realiza un proceso de revisión del arbolado para evitar que ocurra otro siniestro.

Cultura revela por qué escultura de Calderón sigue en el suelo de Los Pinos

La estatua de bronce del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos cayó la madrugada del pasado 25 de julio de 2025 debido al colapso de un árbol provocado por las fuertes lluvias.

Estatua de Felipe Calderón en Los Pinos (@lalodinaa/X)

Tras la tormenta, la escultura de Calderón, de 2.2 metros, sufrió daños estructurales, específicamente, una fractura en la parte inferior de la pierna derecha y afectaciones en la base.

Hasta la fecha, la escultura del expresidente permanece en el suelo de Los Pinos, sin haber regresado a su basamento, pero la Secretaría de Cultura ya ha dado una respuesta al tema.

Cultura explicó que Agroasemex, seguro que protege la escultura, no permite que se vuelva a ser colocada hasta que se garanticen las condiciones óptimas para que no vuelva a caer.

Por lo anterior, en el complejo de Los Pinos se realiza un proceso de revisión, atención y sustitución del arbolado para evitar cualquier siniestro, de manera que la escultura esté segura.

“Una vez concluidos los trámites administrativos, evaluado el estado del arbolado y contando en todo momento con el personal especializado, se continuará con dicho levantamiento”. Secretaría de Cultura

Hasta el momento se desconoce si existe un proyecto para la restauración de la escultura de Calderón, pero se estima que tendría un costo alrededor de 432 mil pesos.