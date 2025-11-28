La Secretaría de Cultura de México a través del Complejo Cultural Los Pinos niega abandono de gatos y confirma su atención veterinaria.

Después de denuncias en contra del Complejo Cultural Los Pinos, recinto abierto en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaran la situación de los felinos que viven ahí.

A finales de noviembre 2025, se viralizó una petición de firmas a favor de los felinos del Complejo Cultural Los Pinos y denuncias despertaron las alarmas sobre gatos perdidos y muertos.

Complejo Cultural Los Pinos niega abandono de gatos y confirma atención: “Presicat” está bien

Entre las denuncias en contra de la directora del Complejo Cultural Los Pinos, Elisa Lemus Cano, la acusaban con negligencia y maltrato animal, al asegurar que había dado órdenes a los trabajadores del lugar de negar el alimento y agua a los gatos que viven ahí.

Además de la desaparición de una felina atigrada llamada “Presicat”, de quién desconocían su estado de salud y paradero, según denuncias en redes sociales.

Como respuesta la Secretaría de Cultura de México a través del Complejo Cultural Los Pinos negó en un breve comunicado en redes sociales el abandono a los gatos.

Aclaró que tras una recomendación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en febrero de 2025, se realizaron acciones encaminada al cuidado la fauna felina que habita este recinto.

Agregó que las y los trabajadores del Complejo Cultural Los Pinos son los que alimentan a los gatos y una vez que se cumple con su tarea, se retiran los platos de comida con el fin de no generar una afectación al resto de la fauna que vive en ese espacio.

Por lo que reiteró que los gatos del recinto son protegidos y cuidados con atención veterinaria, además de contar con una alimentación adecuada por parte del personal del Complejo Cultural Los Pinos.

Asimismo, exhortaron a los visitantes del Complejo Cultural Los Pinos a no alimentar a los gatos para no afectar su dieta.

Adicionalmente con fotografías de los gatos que viven en ese recinto confirmaron que “Presicat” está bien y dentro del complejo, así como el resto de felinos.

Gatos del Complejo Cultural Los Pinos (Complejo Cultural Los Pinos en Instagram)

