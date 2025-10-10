Marina Núñez Bespalova es una destacada gestora cultural, académica y editora mexicana, que actualmente se desempeña como Subsecretaria de Desarrollo Cultural en la Secretaría de Cultura del Gobierno de México de Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Marina Núñez Bespalova?

Marina Núñez Bespalova es una funcionaria pública reconocida por su compromiso con la promoción de la cultura y de las artes en México, así como por su participación en proyectos de desarrollo cultural comunitario y la preservación del patrimonio histórico

¿Qué edad tiene Marina Núñez Bespalova?

Desafortunadamente, no se cuenta con información pública sobre su edad o fecha de nacimiento.

¿Marina Núñez Bespalova tiene esposo?

Por el momento, se desconoce si Marina Núñez tiene pareja, pues ha decidido mantener su vida personal en privado y lejos de las redes sociales.

¿Qué signo zodiacal es Marina Núñez Bespalova?

Al no tener su fecha de nacimiento, se desconoce su signo zodiacal.

¿Marina Núñez Bespalova tiene hijos?

De acuerdo con una publicación en su cuenta de Instagram, Marina tiene dos niñas; sin embargo, se desconocen sus edades y nombres.

⁠¿Qué estudió Marina Núñez Bespalova?

Marina Núñez es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un doctorado en Filología Española, con especialización en Estudios Medievales y Renacentistas, por la Universidad Complutense de Madrid.

¿En qué ha trabajado Marina Núñez Bespalova?

La funcionaria ha tenido diversos cargos públicos tanto nacionales como internacionales: