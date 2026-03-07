Pedro Pascal sorprende con visita al Museo de Antropología, uno de los espacios más icónicos de la CDMX.

El actor chileno, Pedro Pascal, estuvo en la Ciudad de México acompañado del director creativo argentino Rafael Olarra. Su presencia desató especulaciones sobre su situación sentimental.

Pedro Pascal visita al Museo de Antropología con Rafael Olarra

En redes como TikTok e Instagram, se difundieron imágenes de Pedro Pascal y Rafael Olarra paseando en las inmediaciones del Museo Nacional de Antropología.

La grabaciones que circulan muestran el actor chileno y el director creativo argentino caminando tranquilamente cerca del recinto cultural.

Pedro Pascal y Rafael Olarra en el Museo de Antropología (Especial)

En diversas ocasiones, Pedro Pascal ha manifestado el cariño que tiene por la CDMX, así como por la cultura capitalina, la gastronomía y el público.

Las imágenes de Pedro Pascal y Rafael Olarra en el Museo de Antropología reavivaron e intensificaron los rumores, que circulan desde hace varias semanas.

No es la primera vez que se ve a Pedro Pascal junto a Rafael Olarra, ya que los han captado en ciudades como Nueva York y los Ángeles.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado de forma pública si tienen una relación sentimental, aunque las reacciones sobre la visita de Pedro Pascal en CDMX no se han hecho esperar.

Los usuarios viralizaron de inmediato las imágenes del actor chileno con Rafael Olarra, celebrando que estuvieron en el Museo Nacional de Antropología.