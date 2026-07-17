Ernesto Ruffo Appel es una figura importante para el Partido Acción Nacional (PAN), gracias a su logro histórico en 1989 contra el PRI en Baja California.

El exgobernador detenido por presuntos delitos de huachicol y delincuencia organizada, fue quien resquebrajó el dominio del PRI a principio de la década de 1990.

El empresario y político panista fue detenido el 16 de julio en Baja California y trasladado a la Ciudad de México (CDMX); se le señala por presuntos delitos de huachicol y crimen organizado.

Ernesto Ruffo resquebrajó el dominio del PRI con el primer gobierno de oposición en Baja California

Ernesto Ruffo fue uno de los empresarios que se sumó a la política de la mano del PAN entre las décadas de 1980 y 1990, conocidos como los “Bárbaros del Norte”.

Con su militancia y proyecto político, Ernesto Ruffo Appel conquistó el gobierno de Baja California en 1989, lo que convirtió su gobierno en el primero de oposición en el estado, resquebrajando la fuerza del PRI en la entidad.

El empresario y político, quien nació el 25 de julio de 1952, desarrolló su trayectoria profesional en Ensenada, Baja California.

Ernesto Ruffo inició su militancia en el PAN en 1984; en 1986 se convirtió en presidente municipal de Ensenada, donde tomó fuerza política.

Tres años después, en 1989 fue el candidato del PAN al gobierno estatal que obtuvo con el 47.83% de los votos, con lo que se convirtió en el primer gobernador de Baja California no emanado del PRI.

Luego de su gobierno, se desempeñó en diferentes períodos como diputado federal y senador.

Además, apoyó a Vicente Fox en su candidatura por la presidencia en el 2000, así como a Ricardo Anaya durante las elecciones de 2018.

Durante el gobierno de Vicente Fox, Ernesto Ruffo se desempeñó como Comisionado para

Asunto s de la Frontera Norte.

Ahora, enfrenta acusaciones por presuntos delitos relacionados con huachicol y delincuencia organizada; fue detenido el 16 de julio por autoridades estatales y federales tras una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) de más de un año.