Ariadna Montiel aseguró que el PRIAN nació con el gobierno de Ernesto Ruffo en Baja California, primer gobierno en el estado que no emanó del PRI.

Desde su conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, resaltó que la derecha en México quiere colocar a Ernesto Ruffo “como si fuera el gran demócrata”.

Esto a pesar de que, acusó la morenista, su gobierno fue resultado de la concertacesión con Carlos Salinas de Gortari.

El PRIAN nació en el gobierno de Ruffo, asegura Ariadna Montiel

En este sentido, Ariadna Montiel resaltó que la derecha en México busca colocar a la figura de Ernesto Ruffo como “el gran demócrata” que, consideró, no lo es.

Asimismo, aseguró que aunque a la oposición se le olvida “pero a nosotros no”, que el gobierno de Ernesto Ruffo fue de la concertacesión y por ende, sería el nacimiento de la unión del PRI y el PAN, es decir, del PRIAN.

“De repente la derecha nos lo quiere poner como si fuera el gran demócrata y pues no. Se les olvida pero a nosotros no, que es el resultado de la concertacesión, ahí yo creo que nació el PRIAN” Ariadna Montiel

Gobierno de Ernesto Ruffo fue por la concertacesión, asegura Ariadna Montiel

Ariadna Montiel aseguró que Ernesto Ruffo obtuvo su cargo como gobernador de Baja California parte de una negociación con el gobierno del PRI, quien le cedió el cargo para que se reconociera el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Ernesto Ruffo Appel fue el primero en lograr un gobierno de alternancia en 1989 cuando resultó electo en Baja California, un año después de una elección federal.

Según Ariadna Montiel, el triunfo de Ernesto Ruffo fue parte de la concertacesión para que el PAN reconociera el gobierno de Carlos Salinas de Gortari “después del fraude cometido” contra Cuauhtémoc Cárdenas.

“Que no se nos olvide que Ernesto Ruffo llegó a ser el primer gobernador de oposición gracias a una negociación para reconocer a Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República después del fraude cometido contra la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas” Ariadna Montiel



