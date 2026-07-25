Guadalupe Taddei informó que no existe ninguna denuncia formal contra Somos México relacionada con el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de huachicol fiscal.

La consejera presidenta explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede abrir una investigación por declaraciones públicas, sino que se requiere la presentación de una queja formal.

Guadalupe Taddei niega denuncias contra Somos México por caso de Ernesto Ruffo

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión solicitó al INE investigar el financiamiento de Somos México, debido a los vínculos del partido con el exgobernador Ernesto Ruffo.

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California. (@RuffoAppel )

Ante estas declaraciones, Guadalupe Taddei negó que se haya una denuncia formal contra Somos México, por lo que el INE no puede iniciar a investigar si hubo irregularidades en su ingresos.

“El Instituto no ha recibido hasta este momento ni una sola queja que dé pie a una investigación sobre esa materia”. Guadalupe Taddei

Los legisladores de Morena argumentan que debe revisarse el origen de los recursos utilizados por Somos México, que recientemente obtuvo su registro como partido, pues podrían provenir del huachicol fiscal.

Taddei fue enfática al señalar que el INE no ha recibido ninguna denuncia sobre el tema. Agregó que, si en el futuro se presenta una queja con los requisitos legales correspondientes, comenzará la investigación.

La consejera también aclaró que, si bien el INE puede iniciar investigaciones de oficio en procedimientos de fiscalización, este caso no reúne esas condiciones, ya que únicamente existe un hecho público.