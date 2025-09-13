Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presumió una foto con la presidenta Claudia Sheinbaum en conmemoración de los Niños Héroes de México.

A través de sus redes sociales oficiales, la diputada Kenia López Rabadán informó que había sido invitada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la conmemoración de los Niños Héroes.

La diputada Kenia López aprovechó la publicación de su fotografía con la presidenta Claudia Sheinbaum para celebrar la pluralidad y la valentía de los héroes mexicanos del pasado.

Foto plural de Kenia López Rabadán (Redes sociales )

Kenia López presume foto con Claudia Sheinbaum; presidenta la habría invitado a conmemoración de los Niños Héroes de México

Kenia López Rabadán asistió este sábado 13 de septiembre a la conmemoración de los Niños Héroes de México, un grupo de cadetes que habrían muerto durante la Batalla de Chapultepec.

Pese a las diferencias que Kenia López ha tenido con Claudia Sheinbaum, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) se sentó junto a la presidenta durante el evento de hoy 13 de septiembre.

La diputada Kenia López dijo que la foto que compartió reflejaba pluralidad, pues a pesar de las diferencias políticas que hay entre el gobierno de Morena y el PAN, estas fortalecen la vida pública en beneficio del pueblo de México.

Les comparto una foto plural que representa a México. La memoria de los Niños Héroes nos convoca a trabajar con responsabilidad, institucionalidad y respeto a la pluralidad, para fortalecer la vida pública y servir siempre a nuestro país. Asistí, por invitación de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la ceremonia por el 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes. Este aniversario nos recuerda el valor y la entrega de quienes defendieron a México en uno de los pasajes más significativos de nuestra historia. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Foto plural de Kenia López Rabadán (Captura de pantalla )

Claudia Sheinbaum invitó a Kenia López a conmemoración de los Niños Héroes de México; quiénes más asistieron

Kenia López estuvo presente en la ceremonia por la 178 conmemoración de los Niños Héroes, donde estuvieron presentes miembros representativos de los tres poderes.

Además de la presencia de Kenia López, estos son quienes asistieron al evento: