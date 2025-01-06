Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, se despidió del país con un mensaje sobre el fentanilo.

Hoy lunes 6 de enero, Ken Salazar rindió su última conferencia como embajador de Estados Unidos en México ante el cambio de gobierno estadounidense y a unos días de que Donald Trump asuma la presidencia.

Tras haber trabajado de la mano con el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, Ken Salazar se despidió de México.

En su discurso, el futuro ex embajador lanzó un mensaje sobre el fentanilo, en el marco de la colaboración entre México y Estados Unidos para combatir la droga sintética que ha cobrado cientos de miles de vidas estadounidenses.

El mensaje sobre el fentanilo con el que Ken Salazar se despidió de México

Desde su conferencia en su residencia en Lomas de Chapultepec, Ken Salazar regaló sus icónicos sombreros a los presentes y dijo no arrepentirse de nada durante su gestión como embajador de Estados Unidos en México.

Sin embargo, Ken Salazar sentenció que hay fentanilo en México y aquí es donde se produce, pero aunque la situación es un debate, discutir sobre si se produce o no en territorio mexicano no resolverá el problema.

Su aseveración ocurre luego del reportaje realizado por The New York Times sobre cocicineros de fentanilo en Sinaloa; investigación que ha sido rechazada por el gobierno de México.

Pese a ello, Ken Salazar dijo que tanto México como Estados Unidos deben trabajar de la mano como hasta ahora para combatir el tráfico del fentanilo.

“Yo creo que lo que debería hacer México es tomar ventaja de las cosas que se quieren hacer de una manera; migración y seguridad. Ahí está lo del fentanilo y ahí está también lo del tráfico de armas, y también ahí está lo de migración”. Ken Salazar

Ken Salazar (Especial)

Ken Salazar destaca colaboración México-Estados Unidos y desea lo mejor a Claudia Sheinbaum

Ken Salazar dijo estar orgulloso de haber fungido como embajador de Estados Unidos en México, al tiempo que destacó la labor de ambos países en materia de seguridad y migración.

En ese sentido, reconoció las recientes acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Finalmente, Ken Salazar externó su respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que al ex presidente AMLO, a quienes deseó lo mejor.