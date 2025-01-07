Ante la partida de Ken Salazar, este es el recuento de todas las veces que tuvo diferencias con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, por temas como la seguridad.

El martes 7 de enero, será el último en el que Ken Salazar esté en el cargo de embajador de Estados Unidos en México, por lo que dejará el país el miércoles 8 de enero, a más de 3 años de su llegada.

Quien sustituirá a Ken Salazar como embajador de México en Estados Unidos, tal como anunció el presidente electo, Donald Trump, será Ronald Johnson, quien ya había ejercido el cargo pero en El Salvador.

Ken Salazar y todas las veces que tuvo diferencias con AMLO y Claudia Sheinbaum

La primera diferencia surgió entre AMLO y Ken Salazar por la reforma al Poder Judicial, ya que el todavía embajador, pidió un diálogo abierto ante la preocupación de Estados Unidos por la elección popular.

Añadió en ese momento (agosto 2024) que la reforma al Poder Judicial era un riesgo para la democracia, lo que AMLO definió como una actitud injerencista de parte de Ken Salazar y que provocó una pausa.

Dicha pausa fue en la relación diplomática con Estados Unidos decretada por AMLO fue respaldada por Claudia Sheinbaum ya que tuvo sus razones para que se tome dicha decisión.

Tras tomar posesión como presidenta, Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia de prensa del 11 de octubre 2024 que puso límites a Ken Salazar, pero que se restablecían las relaciones pausadas por AMLO.

¿Pausa en la relación México-Estados Unidos? (Especial)

Entre ellos, que Ken Salazar solamente tendría trato con el canciller Juan Ramón de la Fuente, ya que anteriormente llamaba a los secretarios, hecho que con Claudia Sheinbaum cambió.

Sin embargo, las diferencias entre Ken Salazar y AMLO continuaron, ya que también criticó su estrategia de seguridad “abrazos, no balazos”, en noviembre de 2024, la cual no funcionó y que además, negó la ayuda de Estados Unidos.

Las declaraciones de Ken Salazar fueron definidas por Claudia Sheinbaum como dispares, ya que el embajador de Estados Unidos dice una cosa un día, otras al siguiente, lo que el funcionario negó.

En cuanto a seguridad, Ken Salazar también aseguró que se brindó información a México sobre la detención de Ismael “el Mayo” Zambada, ya que AMLO acusó que solicitó datos de la captura pero que no se la habían entregado.

Ken Salazar y AMLO (Presidencia / Presidencia/Cuartoscuro)

Ken Salazar se va de México sin arrepentirse de nada

Por otra parte, Ken Salazar mantuvo hoy lunes 6 de enero su última conferencia de prensa como embajador, entre diferencias con Claudia Sheinbaum y AMLO, aunque declaró que no se arrepiente de nada.

Ken Salazar señaló que se va bien porque realizó un trabajo fuerte y bueno que se debía llevar entre México y Estados Unidos, el cual espera que continue ante la llegada del siguiente embajador.

Igualmente y contrario a las diferencias antes expuestas, Ken Salazar destacó el entendimiento bilateral entre Estados Unidos y México, así como su trabajo y las 120 visitas que realizó a los 32 estados.

Entre los logros que destacó Ken Salazar en su trabajo como embajador de Estados Unidos en México, tal como compartió en un comunicado están la migración ordenada y la seguridad compartida.