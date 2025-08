El legendario entrenador Ignacio “Nacho” Beristáin quien reveló que Ovidio Guzmán fue a ver entrenar a Julio César Chávez Jr. previo a una importante pelea; esto es lo que sabe,

Y es que se dio a conocer el pasado 3 de julio que el hijo de Julio César Chávez y también boxeador, Julio César Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Esto fue confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR), quienes señalaron que en México también existe una orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Jr., por dos delitos, el segundo es tráfico de armas.

Ovidio Guzmán iba a ver entrenar a Julio César Chávez Jr., reveló Nacho Beristáin

Fue en entrevista para el canal de YouTube El Boxglero que el entrenador Nacho Beristáin habló sobre la detención de Julio César Chávez Jr., a quien Ovidio Guzmán llegó a visitar mientras entrenaba en Ciudad de México.

Tras ser cuestionado por la situación de Julio César Chávez Jr., Nacho Beristáin señaló que mientras lo entrenaba en su gimnasio “el Otomí”, llegó a visitarlo Ovidio Guzmán previo a pelea con Saúl “Canelo” Álvarez.

Asimismo, el entrenador de Julio César Chávez Jr. declaró que también llegó a hablar con Ovidio Guzmán, aunque desconocía quién era, hasta que otras personas del gimnasio le explicaron momentos después.

Sin embargo, Nacho Beristáin señaló que no cree que Julio César Chávez Jr. esté relacionado en los negocios de Los Chapitos, sino que su delito era tal vez juntarse con Ovidio Guzmán y sus hermanos.

“Sigo pensando que no creo que llegó a tanto, el chamaquillo (Julio César Chávez Jr.), lo que pasa es que hablaba el cabrón mucho, pendejadas. Y cuando estaba drogado pues más pendejadas, entonces yo creo se metió en un lío y los gringos están aprovechando el pedo”. Nacho Beristáin, entrenador de Julio César Chávez Jr.

Nacho Beristáin señala que no considera que Julio César Chávez Jr. sea culpable, pero lo que sí sabe es que el boxeador iba a la escuela con los hijos de los capos, aunque no reveló quienes serían los ex compañeros.

Ya que como le dijeron a Nacho Beristáin, Ovidio Guzmán querría mucho a Julio César Chávez Jr., vínculo que en palabras del entrenador, aprovecharon las autoridades de Estados Unidos para usarlas en su contra.

¿Dónde está Julio César Chávez Jr.? A un mes de su detención, esto se sabe

Así como Nacho Beristáin, la leyenda del box, Julio César Chávez afirmó poco después de la detención, que su hijo es inocente de su vinculación con narcotraficantes como Ovidio Guzmán, pero, ¿dónde está Julio César Chávez Jr.?

De momento, no se sabe nada sobre la deportación desde Estados Unidos a México, ya que las autoridades de ninguno de los dos países se ha pronunciado sobre los avances del caso de Julio César Chávez Jr.

Se sabe que el boxeador Julio César Chávez Jr. se encuentra detenido en un centro de retención en Hidalgo, Texas, Estados Unidos, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional.

En sus declaraciones para medios de comunicación, Julio César Chávez padre señaló que Julio César Chávez Jr. estaba en shock, ya que no se explicaba el que lo acusaran de delincuencia organizada.