Organizaciones de jubilados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) convocaron a una protesta nacional el viernes 14 de agosto en todas las instalaciones del país.

La protesta coincide con la celebración de los 89 años de la CFE, impulsada por la Alianza Nacional de Jubilados y Movimiento Nacional de Jubilados, para reconocer sus años de servicio.

Los jubilados de la CFE siguen en protesta por la incertidumbre que provoca la reforma a las pensiones que, aseguran, les afecta debido a su presunta retroactividad.

Jubilados de la CFE convocan a protesta nacional este viernes 14 de agosto

Bajo el lema “89 años también llevan nuestra historia”, los jubilados de la CFE convocan a una protesta nacional en las instalaciones de la comisión, por incertidumbre de las pensiones.

De acuerdo con la convocatoria, será desde las 7:30 horas que las organizaciones de jubilados de la CFE se reunirán para partir hacia las instalaciones.

Jubilados de CFE convocan a protesta nacional este viernes por pensiones (Cortesía)

Entre las convocatorias están la de Morelia, Michoacán, frente al Planetario de Ventura Puente, en donde piden a los participantes acudir con su casco blanco.

Mientras que en Veracruz, piden acudir desde las 8:30 horas para protestar frente a las instalaciones de la CFE ubicadas en avenida Salvador Díaz Mirón.

De momento, el Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la CFE no ha dado a conocer la convocatoria de la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, la tarde de este jueves 13 de agosto, el mismo movimiento realizó su asamblea, en la que destacaron que seguirán avanzando juntos.

Jubilados de la CFE siguen rechazando cambios en sus pensiones

Fue la organización de jubilados de la CFE de Veracruz quien ha enfatizado su rechazo a los cambios de las pensiones, que afectarían a un aproximado de 2 mil 500 pensionados sólo en el estado.

Por ello, se ha propuesto crear una Federación Nacional de Trabajadores Jubilados, con la intención de tener un órgano que los defienda a nivel jurídico, en lugar de las actuales asociaciones.

Ya que esto los dejaría indefensos ante la limitación de las pensiones, así como a la posibilidad de que se imponga una retroactividad.