Juan Ramón de la Fuente confía en que se mantendrá el T-MEC entre México y Estados Unidos.

El canciller Juan Ramón de la Fuente de 74 años de edad, reveló sus esperanzas en que México mantenga el T-MEC con Estados Unidos, quien mantiene el diálogo continúo junto con Canadá.

Juan Ramón de la Fuente dice que revisión del T-MEC será ordenada y bajo revisión de los lineamientos de Claudia Sheinbaum

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente estuvo presente en el Senado de la República, en donde al ser abordado por los medios de comunicación, habló sobre el T-MEC:

“Hay tranquilidad porque se están las cosas de manera ordenada, porque hay una muy buena coordinación entre las dependencias del gobierno federal que tenemos que participar en el proceso, hay mucha claridad en el rumbo. La presidenta Sheinbaum lo ha marcado de manera muy puntual, claro estamos preparados para seguir avanzando en la revisión, es un tratado que nos conviene a todos”. Juan Ramón de la Fuente

Ante las alertas de la administración Trump de un posible final del TMEC, México está tranquilo y considera que va por el camino adecuado para mantener ese acuerdo comercial, dice el canciller Juan Ramón de la Fuente a su arribo al @senadomexicano , donde comparece ante el pleno.

Juan Ramón de la Fuente dio a conocer que México mantiene un diálogo continúo con Estados Unidos y Canadá en relación al comercio y seguridad.

También reveló que la revisión del T-MEC será ordenada y revisada bajo los lineamientos de Claudia Sheinbaum; aunque aclaró que no se hará en corto plazo:

“Se tendrá que dar todo el proceso de revisión, pero todo apunta que vamos hacia allá, los tiempos se van dando y se van cumpliendo, así que vamos a seguir trabajando, es un proceso que no se va a definir en el corto plazo. Tiene tiempos, pero los tiempos se van cumpliendo y las consultas públicas nos muestran que estamos en el carril adecuado”. Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente también reveló que las conversaciones entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump “van muy bien”, aunque continúan en distintos niveles.

Pues de acuerdo con el canciller, existe un diálogo continuo en diversos temas, las cuales han continuado a lo largo de estos últimos meses.

Finalmente, de la Fuente aseveró que el gobierno de México mantiene una buena relación con el Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien estuvo hace poco en el país.