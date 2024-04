El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó hablar de la polémica de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez; sin embargo, pidió “no meterse” con los familiares ni con menores de edad cuando hay polémicas.

Desde su conferencia mañanera del 4 de abril, AMLO aseguró que las polémicas también son buenas, siempre que “no pase a mayores.”

Esto a pocos días de que se realice el primero de tres debates presidenciales para las elecciones 2024 en los que se van a enfrentar:

AMLO llama a no involucrar a familiares en polémicas de funcionarios

El presidente AMLO compartió que muchas veces buscan atacarlo a través de sus hijos por lo que llamó a no involucrar a las familias por polémicas de funcionarios.

AMLO resaltó que las polémicas no son malas en la vida pública del país, pero no por ellas se tienen que “mentar madres”.

Asimismo, reiteró que si el “problema” es con una persona en particular, no es necesario meter a los familiares, hijos y mucho menos menores de edad en un conflicto que no los relaciona.

“Es buena también la polémica...no es mala la polémica, nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tiene un problema conmigo, que sea conmigo no con mis hijos” AMLO

Cabe señalar que se han hecho acusaciones contra los hijos mayores del presidente e incluso se ha agredido al hijo menor de AMLO por su apariencia sólo por su relación filial.

AMLO evita hablar de polémica de Juan Pablo Sánchez Gálvez

A pregunta expresa sobre la polémica de Juan Pablo Sánchez Gálvez, el presidente prefirió evitar emitir un posicionamiento.

De acuerdo con AMLO, prefiere ser respetuoso de las familias de otros funcionarios públicos y no meterse en la polémica del hijo de Xóchitl Gálvez.

“No me meto en eso por lo mismo, para ser respetuoso...En la casa somos respetuosos, independientes y cada quién” AMLO

Cabe señalar que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se expresó públicamente sobre la polémica por el video donde se ve a Juan Pablo Sánchez Gálvez borracho y aseguró que las familias de los políticos tienen el derecho de ser respetados en su vida provada.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

De cara a las elecciones 2024 en las que se definirá la sucesión presidencial, Xóchitl Gálvez sigue a más de 30 puntos por debajo de su rival en la contienda, Claudia Sheinbaum.

Así se establece en los resultados de la más reciente encuesta Metrics MX que se publicó el 1 de abril, donde se indica que la intención de voto para es la siguiente:

Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PVEM): 57.1%

Xóchitl Gálvez (PRI, PAN y PRD): 23.7%

Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano): 4.4%

Encuesta MetricsMx Presidencia al 25 de marzo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.