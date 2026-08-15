“Es una patriota”: Ariadna Montiel defiende a Sheinbaum y responde a Jorge Romero

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, defendió a Claudia Sheinbaum frente a los señalamientos de Jorge Romero, quien le exigió a la presidenta decidir entre gobernar México o proteger a López Beltrán.

La dirigente de Morena aseguró que Sheinbaum “no solo actúa como jefa de Estado”, sino que “es una patriota” dispuesta a defender la soberanía nacional frente a cualquier injerencia extranjera.

“La presidenta Claudia Sheinbaum no solo actúa como jefa de Estado; es una patriota que sabe defender nuestra soberanía y al pueblo de México frente a cualquier injerencia extranjera”. Ariadna Montiel

Ariadna Montiel confronta a Jorge Romero y defiende a Claudia Sheinbaum

Tras la polémica por el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Jorge Romero salió a criticar la postura de Claudia Sheinbaum respecto al caso, acusándola de proteger al hijo de AMLO.

PAN exige a Sheinbaum decidir entre gobernar México o proteger a López Beltrán (Captura de pantalla)

Jorge Romero cuestionó que el gobierno y Morena estén viendo el retiro de visa de López Beltrán como una injerencia extranjera, cuando habría pruebas de su participación en una red de huachicol fiscal.

Ariadna Montiel respondió a Jorge Romero señalando que “la patria es primero” no es congruente con el PAN, a comparación de la actuación de Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional.

La dirigente morenista también acusó a Jorge Romero de buscar respaldo fuera de México y de celebrar cualquier injerencia extranjera contra Morena:

“Ayer fueron por Maximiliano; hoy celebran cualquier presión externa que crean útil contra Morena”. Ariadna Montiel

Montiel calificó como “entreguismo” la posición del Partido Acción Nacional (PAN) y aseguró que, bajo esa perspectiva, las autoridades extranjeras tendrían mayor peso en las decisiones nacionales.