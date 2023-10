Te decimos quién es el ex ministro de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), José Ramón Cossío, quien está buscando un amparo en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial .

Y es que la noche del 17 de octubre, fue aprobada la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en la Cámara de Diputados, por lo mismo, se está a la espera de la votación de parte de la Cámara de Senadores .

En caso de que dicha reforma se apruebe, se eliminarían 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial con un valor aproximado de 15 mil millones de pesos.

José Ramón Cossío, ex ministro de la SCJN buscará amparo contra extinción de fideicomisos

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), José Ramón Cossío compartió que, con sus colaboradores, procederán con un juicio de amparo para apoyar la defensa de los derechos laborales del Poder Judicial , es decir, contra la extinción de los fideicomisos.

Y es que en general, José Ramón Cossío externó su preocupación por la situación de violencia y ataques que reciben los trabajadores manifestantes mientras ejercen “su legítimo derecho ” precisamente a manifestarse.

El ex ministro de la SCJN añadió en un segundo mensaje que no participará en la marcha de los trabajadores del Poder Judicial, esto con la intención de no distraer la atención de los reclamos por la extinción de los fideicomisos.

Tal como mencionó José Ramón Cossío, los trabajadores del Poder Judicial convocaron a marcha el domingo 22 de octubre, a partir de las 11:00 horas, partiendo desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

En relación a la marcha convocada para el próximo domingo, aclaro que no participaré en ella para no distraer la atención de los legítimos reclamos por parte de los trabajadores e integrantes en activo del PJF. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) October 18, 2023

¿Quién es José Ramón Cossío? Ministro de la SCJN en retiro

Nacido en la Ciudad de México, José Ramón Cossío Díaz se tituló en Derecho por la Universidad de Colima, además de tener el grado de Maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.

Obtuvo una segunda Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con mención honorífica; así como un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid .

En el currículum de 182 páginas , compartido por la SCJN, se manifiestan una variedad de cursos y seminarios enfocados en distintas ramas de derecho, así como el hecho de que pasó por la Cámara de Diputados como asesor de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos.

En cuanto a su llegada a la SCJN, fue como secretario particular del ministro Jorge Carpizo en 1989; para después ser el secretario de Estudio y Cuenta del ministro Ulises Schmill Ordóñez.

Sin embargo, no fue hasta el 1 de diciembre de 2003, con recomendación del entonces presidente Vicente Fox, que obtuvo el cargo de ministro de la SCJN, el cual dejó en 2018; fue ministro presidente de la Primera Sala de la SCJN desde 2006 hasta 2007.

A su vez, ha sido profesor y miembro de diversos organismos , como en el consejo de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados.

Igualmente tiene más de 19 libros publicados y en 2015, la Secretaría de Educación Pública (SEP) le otorgó el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía , señalando su contribución en el derecho en México.