Silencian a Viri Ríos en la Cámara de Diputados tras denunciar miedo de Morena para aprobar reforma de la jornada laboral de las 40 horas.

Durante el último foro de la “Gira Nacional por las 40 horas” que se realizó en la Cámara de Diputados se debatió sobre la aprobación de ley para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en México.

Dicho foro tuvo invitados como la analista Viri Ríos que su participación se vio interrumpida por el silencio en el micrófono.

La analista Viri Ríos fue invitada al último foro de la “Gira Nacional por las 40 horas” de la Cámara de Diputados para compartir su opinión al respecto de la reforma de la jornada laboral de las 40 horas.

Como académica invitada, Viri Ríos expresó su opinión para los asistentes de este foro de la que aseguró que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y actual partido en el poder tiene miedo no aprobaba la reforma de las 40 horas.

“La reducción de la jornada laboral es la lucha más importante de nuestra era, de la que vamos muy tarde. Desde hace 60 años la OIT pedía que la jornada laboral y recomendaba que la jornada laboral fuera de 40 horas. Y desde hace 7 años nos gobierna un partido de izquierda que no se ha atrevido a cambiar la jornada laboral y la razón por la cuál la clase política no se ha atrevido a hacerlo es una mezcla de miedo, cobardía pero también de ideología y esa ideología no viene de un espacio vacío, esa ideología se sustenta...”

Viri Ríos analista política