En torno a la jornada laboral de 40 horas en México, activistas por los derechos laborales rechazaron la “gradualidad” en cuanto a la reducción de los horarios que anunció el Gobierno de México.

En el marco del Día Internacional del Trabajo, el pasado jueves 1 de mayo, el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, anunció una reducción gradual de la semana laboral hasta llegar a las 40 horas de servicio para el año 2030.

Sin embargo, hoy 7 de mayo, en entrevista con Gabriel Camacho para Meganoticias, la abogada laborista y ex diputada federal de Morena, Susana Prieto Terrazas, se dijo en contra de lo dispuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum:

“Pues de manera gradual o criminal. No hay ninguna disposición real, no la veo ni por parte del gobierno ni por parte de las empresas, por supuesto. Estamos todavía estudiando quienes estamos luchando durante varios años por la implementación de esto, que no es una iniciativa, es ya un dictamen. Un dictamen que pasó por puntos constitucional respecto de mi iniciativa desde el 25 de abril del año 2023″.

Susana Prieto Terrazas