Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, salió en defensa de la senadora del partido, Lilly Téllez, al acusar que está siendo víctima de intentos de “acallar voces críticas”.

El 20 de agosto, Fox News difundió una entrevista con la senadora del PAN en la que afirmó que la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México es bienvenida.

Ante ello, diversas voces del oficialismo como la misma presidenta Claudia Sheinbaum, acusó a Lilly Téllez por “traición a la patria”, tras lo cual Jorge Romero Herrera salió en su defensa y acusó que quieren “acallar voces críticas”.

Jorge Romero (Cortesía)

Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, defiende a Lilly Téllez y acusa intentos de “acallar voces críticas”

Al insistir en su postura a favor de que Estados Unidos despliegue acciones en México para combatir a los grupos del narcotráfico, Lilly Téllez dijo en Fox News que ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos.

Por los dichos sin sustento que la senadora de la oposición dijo durante la entrevista en la cadena de noticias estadounidense, a propia Claudia Sheinbaum acusó que Lilly Téllez estaba incurriendo en un acto de “traición a la patria”.

La crítica de la presidenta de la República fue apoyada por diversas figuras como la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, ante lo cual el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, salió en defensa de la senadora.

Por medio de un mensaje que compartió en X, Jorge Romero Herrera destacó que “la libertad de expresión es pilar de nuestra democracia”, motivo por el que expresó la solidaridad del PAN con la legisladora federal.

En ese sentido, el dirigente nacional del blanquiazul manifestó que desde el partido rechazan las críticas que se han lanzado contra Lilly Téllez, debido a que las calificó como intentos por “acallar voces críticas”.

Finalmente, Jorge Romero Herrera sostuvo que la pluralidad en las voces da fortaleza a México, por lo cual sentenció que no van a permitir que “la intolerancia del régimen de Morena” debilite la diversidad de opiniones.

Jorge Romero Herrera defiende a Lilly Téllez (@JorgeRoHe / X)

Lilly Téllez desató críticas por entrevista

Durante una entrevista con Fox News, la senadora del PAN, Lilly Téllez, afirmó que México necesita ayuda de Estados Unidos contra el crimen, y sostuvo que la mayoría de los mexicanos apoyaría esa cooperación sin reservas.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum respondió que esas palabras son inadmisibles, pues acusó a Lilly Téllez de promover intervención extranjera y afirmó que ningún representante debe poner en riesgo la soberanía nacional.

A las críticas se sumaron legisladores de Morena y el PT, quienes calificaron las declaraciones como traición y exigieron que la Cámara de Senadores se pronuncie con sanciones políticas contra Lilly Téllez por atentar contra el interés público.

Por su parte, Lilly Téllez negó haber pedido intervención militar, pues dijo que únicamente se refirió a colaboración técnica y acusó a Claudia Sheinbaum de manipular el discurso para atacar a la oposición en plena coyuntura electoral.

Fue ante dicho contexto que Jorge Romero Herrera salió en defensa de la senadora de su partido y acusó que las críticas que se le han lanzado se tratan de intentos por “acallar voces críticas”.