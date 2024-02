Tras el video presuntamente filtrado que muestra a Jorge Álvarez Máynez burlándose de Manlio Fabio Beltrones y el INE (Instituto Nacional Electoral), el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano se disculpa por la grabación.

Y es que el video del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para las elecciones 2024, a celebrarse el domingo 2 de junio, muestra a Jorge Álvarez Máynez en un probable estado de embriaguez.

Este video, independientemente de las burlas que realizó en contra de Manlio Fabio Beltrones (quien ya le contestó) y el INE, valió para que Jorge Álvarez Máynez recibiera diversas críticas, especialmente del partido de oposición.

Jorge Álvarez Máynez se disculpa por video en el que se burla de Manlio Fabio Beltrones y el INE

Desde la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez mencionó que no tiene ningún problema en disculparse por el video ante quien se haya sentido ofendido por el momento que se viralizó y el cual comparte con Samuel García.

Declaró que no tiene la soberbia para no disculparse ante quien se haya sentido vulnerado; a su vez Jorge Álvarez Máynez destacó el contexto, el cual, pese a provenir de un candidato presidencial, no es sello de la campaña que ni siquiera ha iniciado .

Jorge Álvarez Máynez añadió el contexto detrás del video en el que se burla de Manlio Fabio Beltrones (a quien retó a hacerse el antidoping junto a toda la lista de impresentables) y el INE, señalando que era una reunión de sábado con amigos.

Destacó que no fue un asunto oficial, ya que se encontraban en el estadio de futbol un sábado por la noche, aunque Jorge Álvarez Máynez reconoció que le hubiera gustado que ese video no se compartiera.

Igualmente, medios de comunicación bromearon con Jorge Álvarez Máynez diciéndole que a ver cuándo les invita unas cervezas, a lo que el candidato de Movimiento Ciudadano respondió que luego, al fin y al cabo “ ya sacaron las cero, que sí están buenas” .

🚨 Tras cuestionamientos por vídeo en palco del @EstadioTigres con @samuel_garcias, el candidato "naranja" @AlvarezMaynez reta a @MFBeltrones al #antidoping... Y dice estar dispuesto a disculparse, "si alguien se sintió ofendido" por convivencia con amigos y cerveza en sábado pic.twitter.com/HLng7YkT01 — Fernando Damián (@fer_damian) February 7, 2024

Jorge Álvarez Máynez culpa a Manlio Fabio Beltrones de jugar sucio y viralizar el video

En entrevista para Así las cosas con Enrique Hernández, Jorge Álvarez Máynez aclaró cómo fue que terminó viralizándose el video con Samuel García, culpando a Manlio Beltrones de jugar sucio.

De acuerdo con Jorge Álvarez Máynez, el video primeramente se subió por error a redes sociales (descartó hackeo) en donde estuvo unos minutos antes de borrarlo, sin embargo, ya era tarde.

Ya que en sus palabras, los periodistas aliados de Manlio Fabio Beltrones lo subieron y compartieron, aunque desconoce cómo lo obtuvieron, ya que no traía el sello de las historias, añadiendo que el priísta siempre ha jugado sucio .

Al respecto, Laura Brugés, periodista, comentó que por sentido común, los comunicadores que cubren la política siempre están pendientes de las historias de Instagram de los candidatos .

🛑#ÚltimaHora: "Decidimos no subir el video a las redes... y luego apareció en manos de periodistas afines a Manlio Fabio Beltrones": me dice -en una accidentada conversación vía WhatsApp- @AlvarezMaynez, candidato presidencial de MC.



-¿No lo subiste y te hackearon el teléfono?,… — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) February 8, 2024

“Movimiento borracho”: esto dijo el PRI del video de Jorge Álvarez Máynez

Como se mencionó, el video de Jorge Álvarez Máynez provocó diversas críticas, no solamente por parte de internautas y del implicado, Manlio Fabio Beltrones, también de distintos militantes del PRI.

Entre ellos, el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que desde X arremetió en contra del video de Jorge Álvarez Máynez, rebautizando a su partido, “Movimiento borracho”.

En este mensaje, Rubén Moreira señaló que el “Movimiento borracho” se prepara para hacer campaña pero solamente son una “pandilla de fifís” que solamente presumen de ser una opción cuando adoran al dios Baco (del vino).

Añadió que mientras el gobernador de Nuevo León (sin mencionar directamente a Samuel García) anda de “complaciente y parrandero”, el estado “arde” en homicidios.

Ante medios de comunicación, Rubén Moreira destacó que los de Movimiento Ciudadano son exhibicionistas y que no representan a la juventud mexicana , reiterando que son unos fifís que se emborrachan en un palco de primera.

Rubén Moreira llama al partido de Jorge Álvarez Máynez "Movimiento Borracho" tras video (Captura de pantalla)

Encuesta MetricsMX: Así va Jorge Álvarez Máynez rumbo a las elecciones 2024

En la encuesta MetricsMX del 24 de enero (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con más de 50 puntos de diferencia de Jorge Álvarez Máynez.

Esta es la intención al voto de los tres candidatos presidenciales rumbo a las elecciones 2024:

Claudia Sheinbaum: 59%

Xóchitl Gálvez: 22.1%

Jorge Álvarez Máynez: 3.8%