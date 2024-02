A Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de México de Movimiento Ciudadano, le llovieron memes por un video en el que supuestamente aparece borracho con Samuel García.

El video de Jorge Álvarez Máynez y Samuel García fue grabado por el propio candidato, durante el partido de Tigres vs Pumas de la Jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga MX.

Movimiento Ciudadano buscará desplazar a la coalición PAN, PRI y PRD como la segunda fuerza política en México en las elecciones 2024, que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio.

Debido a una disputa con el Congreso de Nuevo León para elegir gobernador interino, Samuel García tuvo que reasumir la administración del estado, menos de dos semanas después de iniciar su precampaña para las elecciones 2024.

Por esta razón Movimiento Ciudadano eligió a Jorge Álvarez Máynez como su candidato a la Presidencia de México en las elecciones 2024.

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Jorge Álvarez Máynez y Samuel García fueron captados en video en un supuesto estado de ebriedad, mientras ambos se encontraban en el partido de Tigres vs Pumas de la Jornada 5 de la Liga MX.

El video fue grabado con el celular del propio candidato de Movimiento Ciudadano, quien aparentemente le hizo burla a Samuel García por haber sido multado en el pasado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el palco en el que se encontraban ambos también estaba Ernesto “Pato” de Lucas Hopkins, candidato de Movimiento Ciudadano al Senado de Sonora, hecho por el que Álvarez Máynez hizo referencia a Manlio Fabio Beltrones, candidato del PRI por el mismo cargo.

Por este hecho le llovieron criticas al candidato a la Presidencia de México, una de ellas fue la del comunicador Joaquín López-Dóriga:

“Muy finos, ellos, los diferentes. Si no lo controlan, no lo consuman, si lo consumen, no se emborrachen, si se emborrachan, no lo graben, si lo graban, no lo suban, si lo suben aguántense”

Joaquín López-Dóriga