Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, convoca a los ciudadanos a defender a México ante ‘presiones injerencistas’.

“Somos un país libre, somos un pueblo que decide su destino y no necesitamos que vengan de afuera a decirnos qué hacer” Jesús Ramírez Cuevas

En el marco del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas compartió un mensaje donde pidió al pueblo defender la democracia de México.

Jesús Ramírez Cuevas pide a los ciudadanos que defiendan a la nación

El coordinador de Asesores de la Presidencia destacó la importancia de la soberanía de México y mencionó que el país vive un proceso que da resultados.

“Una democracia que da resultado, una democracia que su pueblo se ve obligado a defender y que no solo por los resultados, si no por la idea de que la soberanía somos un país libre”, mencionó Jesús Ramírez Cuevas.

La transformación de México no gusta a las élites económicas y a la derecha porque se trata de un proceso democrático que da resultados. Ha reducido la pobreza y la desigualdad. Por eso las presiones injerencistas. Hoy defender la soberanía es defender nuestra libertad. pic.twitter.com/dLcCP6Wl52 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 1, 2026

También mencionó que la democracia no necesita la injerencia de terceros, ya que los mexicanos son capaces de resolver cualquier problema.

Jesús Ramírez Cuevas menciona que México vive presión de los extranjeros, especialmente de Estados Unidos, por lo que los ciudadanos deben estar informados y no dejarse llevar por las campañas de desinformación.

Jesús Ramírez Cuevas asegura que existen campañas de desinformación

El coordinador de Asesores de la Presidencia asegura que la presión de Estados Unidos y las campañas de desinformación sobre el actual gobierno buscan desestabilizar la democracia en México.

“Estamos obligados a estar informados y no caer en la campaña contra México, porque eso es lo que es, un intento de desprestigiar el gobierno, una forma de buscar someternos al interés extranjero” Jesús Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez Cuevas pide a los mexicanos defender el derecho a elegir a su gobierno y decidir el tipo de política.

“No estamos de acuerdo con que haya injerencia extranjera”, remarcó Jesús Ramírez Cuevas y pidió a los ciudadanos a organizarse para defender a su gobierno y nación.

El político acusa a la derecha de convocar a Estados Unidos para que intervengan en el gobierno y elecciones de México.

“Defender nuestra soberanía es defender la libertad”, expresó Jesús Ramírez Cuevas en la descripción de su video en redes sociales.