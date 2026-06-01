La Fiscalía General de la República (FGR) localizó un túnel que era utilizado para traficar drogas de Tijuana, Baja California, a San Diego, California.

El túnel tenía una longitud aproximada de 265 metros y 6.30 metros de profundidad, además de que contaba con iluminación y ventilación.

Dicho lugar fue localizado gracias a los trabajos de inteligencias de elementos de la FGR y contó con el apoyo técnico del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Localizan túnel utilizado para traficar drogas entre Tijuana y Estados Unidos

Trabajos de inteligencias de la FGR arrojaron la ubicación de un inmueble que era utilizado como centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas.

En el lugar encontraron cartuchos, metanfetamina y marihuana, además de celulares y diversos documentos.

De acuerdo con investigaciones, este túnel probablemente conecta con una calle conocida en San Diego, California.

FGR encuentra túnel en Tijuana (FGR)

Este descubrimiento es considerado como un importante golpe a la dirección, rutas de traslado y esquemas logísticos utilizados para el tráfico de drogas.

El inmueble quedó bajo el resguardo y puesto a disposición del Ministerio Público, quienes continuarán las investigaciones.

Hasta el momento, autoridades de Estados Unidos no se han manifestado sobre el túnel y no han mencionado si colaborarán con las investigaciones.