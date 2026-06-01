La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a dos integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de personas de Sonora a Estados Unidos.

Jesús ‘N’ fue identificado como presunto jefe de una célula dedicada al tráfico de personas vinculada a Los Salazar, en la zona de Nogales con destino a Estados Unidos.

Elementos de la FGR en coordinación con el Gabinete de seguridad detuvieron a Jesús ‘N’ y Claudia ‘N’, presunta colaboradora de esta organización criminal.

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de dos personas por tráfico de personas

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Jesús ‘N’ y Claudia ‘N’ por su presunta participación en una célula de tráfico de personas en la zona de Nogales, Sonora, con destino a Estados Unidos.

Ambos detenidos quedaron en prisión preventiva oficiosa, tras los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, cumplieron con la orden de aprehensión contra Jesús ‘N’ y Claudia ‘N’.

FGR vincula a proceso a integrante de Los Salazar señalada de trata de personas (FGR)

En la audiencia inicial, el Ministerio Público presentaron datos contundentes y formuló la imputación, por lo que el juez les dictó auto de vinculación a proceso.

El juez dictó tres meses de investigación complementaria y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Jesús ‘N’ en el Centro de Readaptación Social 11 de Hermosillo, los mismo que con Claudia ‘N’, pero en el área femenil.

Jesús ‘N’ pertenecía a un brazo armado del Cártel de Sinaloa

En mayo de 2026, la Agencia de Investigación Criminal cumplieron con una orden de aprehensión en contra de Jesús ‘N’ y Claudia ‘N’, presuntos miembros del brazo criminal del Cártel de Sinaloa, Los Salazar.

Ambos detenidos fueron señalados de traficar migrantes y drogas a Estados Unidos.

Jesús ‘N’ habría ejecutado funciones administrativas, mientras que Claudia ‘N’ era su mano derecha y habría ejercido responsabilidades de logística de tráfico de personas.