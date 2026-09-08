A casi un año de la tragedia que dejó la explosión en Iztapalapa, la Fundación Michou y Mau compartió que Jazlyn y Uriel siguen recibiendo ayuda por ellos.

La Fundación Michou y Mau explicó que pese a que las familias de los dos niños que tuvieron quemaduras por la explosión en Iztapalapa, pidieron sigilo, únicamente comparten que siguen siendo atendidos.

Michou y Mau aún brinda atención a Jazlyn y Uriel tras la explosión en Iztapalapa

Las historias de Jazlyn y Uriel, sobrevivientes a la explosión de la pipa de gas Silza en Iztapalapa, cautivaron a nivel mundial. Ahora, a casi un año del suceso, los niños siguen en atención para su salud.

Con un comunicado desde la Fundación Michou y Mau para niños quemados, informaron que tanto Uriel como Jazlyn siguen aún reciben donaciones por ellos.

Comunicado de Michou y Mau sobre la atención a niños quemados por la explosión en Iztapalapa. (@michouymau)

En tanto a Uriel, el niño de 2 años recibe prendas de presoterapia, así como cirugía láser.

Por otra parte, Jazlyn, la niña de 3 años que sobrevivió luego de que su abuela la protegió con su propio cuerpo, también recibe prendas de presoterapia, rehabilitación física y seguimiento médico en hospitales especializados.

“Respetamos la privacidad y la solicitud de los tutores de no compartir más información de nuestros beneficiarios”. Comunicado de Michou y Mau.

La Fundación también apuntó que están en disposición de ayudar a “cualquier otro menor de edad mexicano con quemaduras” que necesite de su apoyo.

Por otra parte, el gobierno de la CDMX no se ha pronunciado sobre un recuento de las secuelas que dejó la explosión en Iztapalapa a un año de la tragedia. Así como tampoco se ha informado las familias que aún reciben atención médica, apoyos económicos puntuales y si la empresa Silza terminó de pagar la compensación a la víctimas.