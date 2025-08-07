El ministro Javier Laynez Potisek le dijo adiós a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un emotivo mensaje y, al final de la sesión, se le notó visiblemente afectado; te damos los detalles.

Hoy miércoles 6 de agosto se celebró la última sesión de la Segunda Sala de la SCJN, que operaba conjuntamente con la Primera Sala desde hace más de 30 años, y Javier Laynez Potisek se despidió.

Javier Laynez Potisek resaltó que la Segunda Sala de la SCJN asumió su tarea con gran responsabilidad desde su creación, en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo; esto dijo el ministro en su despedida.

Javier Laynez Potisek se despidió de la Segunda Sala de SCJN; se notó visiblemente afectado

Tras discutir varios asuntos, Javier Laynez Potisek, ministro presidente de la Segunda Sala de la SCJN, se despidió de este órgano con un emotivo mensaje y se le notó visiblemente afectado.

Javier Laynez Potisek comentó que la última sesión de la Segunda Sala de la SCJN “representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico federal”, para darle paso al nuevo Poder Judicial.

Asimismo, Javier Laynez Potisek destacó que las funciones de la Segunda Sala de la SCJN modificaron “el paradigma en materia de la protección fundamentales y la protección de las minorías de los grupos vulnerables”.

Al final de la sesión de la Segunda Sala de la SCJN de hoy miércoles 6 de agosto, Javier Laynez Potisek cerró la sesión visiblemente afectado, con ojos llorosos y voz cortada, y los asistentes aplaudieron.

“Con respeto y gratitud, declaró cerrada, la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de justicia. Gracias”. Javier Laynez Potisek

Javier Laynez Potisek se despidió de la SCJN; esto pasará tras la última sesión

Este miércoles 6 de agosto se celebró la última sesión de la Segunda Sala de la SCJN y la Primera Sala celebrará su última sesión el próximo miércoles 13 de agosto, antes de su extinción.

La reforma al Poder Judicial, aprobada el 15 de septiembre de 2024, dicta la eliminación de las dos salas de la SCJN, por lo que desde el 1 de septiembre de 2025, las decisiones se tomarán en pleno.

A partir del 1 de septiembre de 2025, la SCJN estará conformada por: