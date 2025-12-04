Guatemala dio su autorización a la justicia de México para que pueda ampliar los cargos que se imputan contra el exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte.

Cabe recordar que Javier Duarte fue extraditado a México desde Guatemala en 2017, por lo que en cumplimiento con los acuerdos internacionales, se requiere la autorización del país que lo entregó para presentar nuevas acusaciones.

El gobierno de Guatemala dio a conocer que autorizó a la justicia mexicana la posibilidad de formular nuevos cargos en contra de Javier Duarte.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una nueva carpeta de investigación en contra del exgobernador por presunto desvío de recursos públicos.

De acuerdo con las autoridades, Javier Duarte habría cometido el delito de peculado durante todo su periodo como gobernador de Veracruz, de 2010 a 2016.

Se trataría de una acusación formulada a partir de denuncias presentadas desde 2016, en donde se le señala como responsable de desviar recursos destinados al sector salud, así como a obras publicas estatales.

Javier Duarte podría no acceder a libertad anticipada. (William Gularte / Cuartoscuro)

Derivado de esta nueva carpeta en su contra, las autoridades habrían fijado fecha para la audiencia inicial, sin embargo, la defensa alegó que Javier Duarte se encontraba enfermo de COVID-19, por lo que esta no se llevó a cabo.

De esta manera, se espera que sea en próximos días cuando de inicio este nuevo proceso penal en contra del exgobernador, por el que podría recibir una nueva condena.