Un juez ordenó que José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, lleve su proceso en libertad tras ser acusado por el delito de peculado.

La inmediata liberación de Víctor Guerrero —dictada a falta de argumentos, según informó su defensa— ocurre a siete meses de su detención, registrada el 28 de agosto de 2025.

En un inicio, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), Mauricio Ibarra Romo, dijo que Víctor Guerrero habría cometido un desfalco a la SEC por alrededor de 290 millones de pesos.

Víctor Guerrero fue liberado por un juez tras ser acusado por el delito de peculado (Especial)

“Los recursos no eran públicos”: Víctor Guerrero negó delito de peculado en una carta

En enero, Víctor Guerrero aseguró ser inocente del delito de peculado que le imputa la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAS), al tiempo que aseguró que las acusaciones en su contra no tenían sustento jurídico.

“Al no tratarse de recursos públicos, no existe el delito que se me imputa” e José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura en Sonora

En una carta dirigida a la opinión pública, Víctor Guerrero dijo que los recursos por los que fue vinculado a proceso no eran públicos, sino fondos privados provenientes de retenciones al salario de trabajadores de la educación.

Señaló que el recurso era de afiliados a la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destinadas a un sistema de previsión social vigente desde hace cuatro décadas.

En ese sentido, Víctor Guerrero dijo que el acuerdo laboral fue firmado en 1986 entre el Gobierno de Sonora y el sindicato magisterial, cuya finalidad ha sido otorgar prestaciones económicas a los trabajadores de la educación.