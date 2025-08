Israel Vallarta Cisneros salió del penal del Altiplano la mañana del 1 de agosto, luego de que una jueza federal ordenara su liberación inmediata y compartió cómo fue su encuentro con Luis Cárdenas Palomino.

Cárdenas Palomino, cómplice de Genaro García Luna, fue detenido en 2021, por la tortura de Vallarta, quien confesó ante las cámaras de televisión tener a 3 personas secuestradas.

Tras su detención, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, el penal del Altiplano, donde ambos permanecieron hasta el pasado miércoles 30 de julio.

Israel Vallarta compartió a medios de comunicación que Luis Cárdenas Palomino llegó al penal del Altiplano, mismo en el que él se encontraba recluido.

De acuerdo con Vallarta Cisneros, en cuando lo vio, lo trató como a cualquier persona y resaltó que nunca lo ofendió o amenazó porque lo que buscó siempre fue la justicia.

Israel Vallarta resaltó que espera que Luis Cárdena Palomino, cómplice de Genaro García Luna en el montaje de la detención del supuesto grupo de secuestradores “Los Zodiaco”, viva años tras las rejas “con verdad justificada”.

Por otra parte, Israel Vallarta compartió que Luis Cárdena Palomino fue trasladado a otro penal el pasado miércoles 30 de julio; sin embargo, no sabe cuál fue su destino.

De acuerdo con Vallarta, algunas personas le dijeron que partió del penal del Altiplano hacia el de Santa Martha Acatitla, mientras que otros más afirman que lo trasladaron a Ramos Arizpe.

"Luis Cárdenas palomino ya no está en este penal, el día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está. Al parecer, unos dicen que fue al penal de Santa Martha, otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe, no sabemos”

Israel Vallarta