"Cuando el pueblo no me quiera, voy a llorar y me voy a ir", asegura AMLO

El presidente aseguró que su gobierno cuenta con un amplio respaldo de los ciudadanos y que bajo ese amparo busca combatir la inseguridad y violencia.

México.- El presidente AMLO aseguró que está trabajando para resolver la crisis de violencia e inseguridad que afecta al país y que cuando no cuente con el apoyo del pueblo, va a "llorar" y se va a retirar, en referencia a la canción "El hijo del Pueblo", de José Alfredo Jiménez.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de febrero, el mandatario federal dijo que su administración está comprometida en erradicar todos los tipos de violencia, incluido el feminicidio, y que pese a los ataques de sus opositores, los llamados "conservadores", su programa de gobierno cuenta con el apoyo mayoritario de la gente.

"Cuando el pueblo no me quiera, voy a llorar y me voy a ir. Si el pueblo no quiere al gobernante, el gobernante no sirve. Es la nada. Yo estoy aquí mientras tenga apoyo de los ciudadanos" AMLO. Presidente de México.

El titular del Poder Ejecutivo recordó que en el 2021 se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato, por lo que hizo un llamado a sus adversarios a que, de manera democrática, impulsen la participación de ciudadanos que no concuerdan con su gobierno.

Destacó que aún con la crisis de violencia y el despunte de los feminicidios, la llamada "Cuarta Transformación" ha planteado una batalla como nunca contra la corrupción, práctica que insistió ha sido fundamental en la descomposición progresiva de la sociedad mexicana y sus posteriores manifestaciones en actividad delincuencial.

Este lunes 17 de febrero, el presidente AMLO fue cuestionado, nuevamente, respecto a las acciones de su gobierno para resolver la crisis de feminicidios en el país, luego de conocerse del caso de Fátima Cecilia, una niña de 7 años de edad que fue secuestrada, torturada y asesinada en la Alcaldía Tláhuac este fin de semana.