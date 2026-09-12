Isaac Barrios Ochoa ha sido nombrado formalmente como el nuevo Coordinador Estatal del partido Movimiento Ciudadano en el estado de Sonora.

Tras asumir esta importante función de liderazgo político, el funcionario emitió un discurso enfocado en la resiliencia y la fortaleza de su organización.

“Creyeron que no íbamos a resistir, pero aquí estamos de pie y con la dignidad intacta” Isaac Barrios Ochoa

Este cambio en la dirigencia marca una etapa de consolidación estratégica para el partido en el norte de México.

Movimiento Ciudadano nombró a Isaac Barrios Ochoa como el nuevo Coordinador Estatal en Sonora

Isaac Barrios Ochoa fue electo y rindió protesta como el nuevo Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Sonora.

Isaac Barrios Ochoa, nuevo coordinador de Movimiento Ciudadano en Sonora (@michelleriveraa / X )

Su llegada a la dirigencia se produjo tras la renuncia de Natalia Rivera a la coordinación estatal, decisión que tomó ante la llegada del grupo político del exgobernador Guillermo Padrés.

Junto con esta salida, también se registró la renuncia de Rogelio Cota, excoordinador municipal del partido en Hermosillo.

Al rendir protesta, Barrios subrayó que el movimiento ha logrado mantenerse firme y digno frente a las adversidades externas.

En su discurso criticó a las figuras salientes, afirmando que decidieron aliarse por conveniencia con la “vieja política” y el PRI de Alito Moreno.

Isaac Barrios Ochoa enfatizó que la única alianza de MC es “con la gente buena de Sonora”. Asimismo, señaló que el movimiento no se construye desde escritorios o cafés, sino con trabajo de territorio y con la participación de jóvenes, mujeres y hombres libres.

Recordó que en 2021 intentaron debilitar al partido con la narrativa del “voto útil”. Aseguró que actualmente MC conserva estructura operativa y presencia regional a lo largo del estado, desde San Luis Río Colorado hasta Huatabampo.

Afirmó que el partido cuenta con solidez, menor nivel de rechazo y capacidad de convocatoria para competir eficazmente en los próximos procesos electorales de Sonora.

Nombramiento de Isaac Barrios Ochoa se da en una etapa de restructuración de MC en Sonora

Movimiento Ciudadano (MC) en Sonora atraviesa una etapa de reestructuración interna tras la renuncia de figuras clave de su dirigencia.

La salida de Natalia Rivera de la coordinación estatal se produjo ante la llegada del grupo político del exgobernador Guillermo Padrés, sumándose también la dimisión de Rogelio Cota como coordinador municipal en Hermosillo.

Desde la perspectiva vertida por la representación del partido, estos movimientos responden a acuerdos de conveniencia con la “vieja política” y el PRI encabezado por Alito Moreno.

Con el nombramiento de Isaac Barrios Ochoa como Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, se busca mantener la estabilidad de la organización.

Se pretende enfocar la labor partidista directamente en las comunidades con la participación de jóvenes, mujeres y ciudadanos libres.

La expectativa fijada por la dirigencia es sostener como único acuerdo el compromiso directo con la gente de Sonora para impulsar un nuevo proyecto en la entidad.