El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, informó que su bancada mantendrá reservas respecto a las modificaciones planteadas a la reforma judicial, al considerar que todavía existen temas pendientes por discutir dentro del sistema de justicia.

Durante la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera, el senador señaló que los cambios propuestos evidencian inconsistencias detectadas desde la aprobación inicial de la reforma.

Asimismo, indicó que cualquier ajuste debería realizarse mediante un proceso más amplio, con análisis de fondo, apertura al diálogo y acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Movimiento Ciudadano pide una reforma judicial con mayor consenso y análisis

Clemente Castañeda advirtió que algunas de las modificaciones vuelven a cambiar aspectos relacionados con el proceso judicial-electoral, como las fechas de elección, los mecanismos de evaluación y el diseño de boletas.

Sin embargo, señaló que desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano aún faltan temas prioritarios para fortalecer el sistema de justicia, entre ellos garantizar procesos imparciales en la evaluación de perfiles, revisar la integración de los comités encargados y reforzar la autonomía institucional.

El legislador también cuestionó que la iniciativa no fuera analizada en la Comisión de Justicia y lamentó que varias propuestas planteadas previamente en mesas de diálogo no fueran incluidas en el dictamen final.

Además, sostuvo que la discusión debería enfocarse en una reforma integral que contemple el fortalecimiento de fiscalías, ministerios públicos, corporaciones policiales y mecanismos que permitan un acceso más efectivo a la justicia.

Finalmente, Clemente Castañeda confirmó que Movimiento Ciudadano votará en contra de la propuesta al considerar que todavía existen aspectos relevantes que requieren mayor discusión y consenso.

El senador concluyó que México necesita una reforma al sistema de justicia construida con visión de largo plazo y enfocada en las necesidades de la ciudadanía.