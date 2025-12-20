Si has resentido el frío últimamente, eso se debe a que estamos viviendo los últimos días de otoño y muy pronto se dará el solsticio, marcando el inicio del invierno 2025 en México.

Así que si quieres saber cuándo exactamente se dará el inicio del invierno 2025 en México, aquí te diremos la fecha y hora exacta.

¿Cuándo es el inicio del invierno 2025 en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el solsticio que marca el inicio del invierno 2025 en México será el 21 de diciembre de 2025 a las 09:04 a.m. (CDMX).

Será el domingo en la mañana cuando se dé el inicio del invierno 2025 en México, por lo que es recomendable que saques ropa abrigadora para resistir el clima.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan alrededor de 25 frentes fríos en todo el invierno y parte de la primavera.

Toma en cuenta también que al ser el solsticio de invierno, el 21 de diciembre será el día con menos horas de luz solar en el año .

¿Cuándo termina el invierno 2025 en México?

Se espera que el invierno 2025 en México dure alrededor de tres meses, terminando el 21 de marzo del 2026, dando paso a la primavera.

Hay que señalar que aunque el calendario marque a marzo de 2026 como el final oficial del invierno 2025 en México, las temperaturas subirán desde unas semanas antes.

Como ha sido el caso de la actual estación, donde a pesar de que el invierno no ha entrado formalmente al país, la temperatura ha descendido drásticamente desde inicios de diciembre.

La recomendación de las autoridades es tratar de estar al aire libre el menor tiempo posible debido a las temperaturas gélidas y, en caso de ser necesario, usar ropa gruesa.