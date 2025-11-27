Llegamos al final del año, es por ello que te presentamos los eventos astronómicos de diciembre 2025, para que estés atento de cada uno de ellos.

En total habrá 8 eventos astronómicos de diciembre 2025 que no te puedes perder, mismos que aquí te detallamos:

Superluna Elongación de Mercurio Conjunción Luna y Júpiter Lluvia de estrellas Gemínidas Luna nueva Solsticio de invierno Lluvia de meteoros Úrsidas Conjunciones de planetas

Superluna

Comenzamos con la Superluna, que se podrá ver el día 4, siendo la última del año en los eventos astronómicos de diciembre 2025.

So podrá ver a partir de las 5:15 p.m. (CDMX) del mencionado 4 de diciembre, 7.9 % más grande y 15 % más brillante.

Luna (Alexander Andrews / Unsplash )

Elongación de Mercurio

Posteriormente el 7 de diciembre tendremos la elongación de Mercurio, que es su punto máximo de separación del Sol.

Los observadores aficionados lo podrán ver justo antes del amanecer, en la parte sureste del horizonte.

Conjunción Luna y Júpiter

También el 7 se llevará a cabo la conjunción Luna y Júpiter dentro de los eventos astronómicos de diciembre 2025.

La Luna se acercará a Júpiter por la parte de la constelación de Géminis, y se podrá ver durante la noche del mencionado día.

Lluvia de estrellas Gemínidas

El 13 y 14 de diciembre sucederá la lluvia de estrellas Gemínidas, donde se observarán hasta 150 meteoros por horas, en uno de los mejores espectáculos de fin de año.

El mejor momento para ver este fenómeno será a las 2:00 a.m. (CDMX).

Lluvia de meteoritos Gemínidas (Pexels)

Luna nueva

El 20 de diciembre tendremos la Luna nueva, lo que dará como resultado una de las noches más oscuras del año.

Este momento será perfecto para observar el resto del firmamento, gracias a que no tendremos la luz de la Luna impidiendo la visibilidad.

Solsticio de invierno

Para el 21 de diciembre ocurrirá el solsticio de invierno, donde el Sol estará en su punto más bajo en el horizonte.

Esto se podrá ver a las 9:30 a.m. (CDMX), además de que en ese día, al luz del Sol durará menos de 11 horas.

Lluvia de meteoros Úrsidas

Los días 22 y 23 de diciembre acontecerá la lluvia de meteoros Úrsidas, fenómeno menor a las Gemínidas, pero interesante para los fans de la astronomía.

Habrá de 5 a 10 meteoros por hora y se podrá ver durante toda la noche.

Conjunciones de planetas

Finalmente los eventos astronómicos de diciembre 2025 cierran con algunas conjunciones de planetas.

El 27 de diciembre la Luna se acercará tanto a Saturno como a Neptuno, para una mejor observación se recomienda usar un telescopio.

Mientras que el 31 de diciembre, para cerrar el año, la Luna estará cerca del cúmulo de Pleyades, dando una imagen perfecta en el cielo nocturno.