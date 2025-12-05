A través de un comunicado, la NASA reveló un nuevo hallazgo en el asteroide Bennu: un azúcar esencial del ARN, el cual está ligado al origen de la vida según explican los expertos en astronomía.

¿Qué dijo la NASA sobre sus hallazgos en el asteroide Bennu ligados al origen de la vida?

Científicos de la NASA han revelado este 5 de diciembre una nueva investigación y compartieron los resultados de la misma, en donde se dio a conocer nuevos hallazgos en el asteroide Bennu que podrían ligarse con el origen de la vida.

Pues la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), identificó que en el asteroide la ribosa por primera vez en una muestra extraterrestre, azúcar esencial en el ARN, ya que la glucosa es una fuente importante para la energía de la vida; cabe recordar que previamente se habían encontrado en Bennu los siguientes componentes:

Nucleobases

Aminoácidos

Fosfatos

BREAKING: Sugars essential for life have been found in pristine asteroid Bennu samples collected by NASA’s OSIRIS-REx spacecraft. Combined with previous detections of amino acids and nucleobases, we see that life’s ingredients were widespread throughout the solar system:… pic.twitter.com/l4Rz9Tbq5C — NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 2, 2025

Esto ha demostrado que estos componentes básicos del ARN estaban presentes en el asteroide Bennu, muestras que fueron recolectadas gracias a la sonda espacial OSIRIS-REx de la NASA.

De acuerdo con el comunicado emitido por la NASA y sus recientes hallazgos en el asteroide Bennu, todo indica que el ADN no fue necesario para el origen de la vida:

“Si bien la ribosa estaba presente, la desoxirribosa -el azúcar del ADN- no. Esto sugiere que el ARN pudo haber sido más frecuente que el ADN en el sistema solar primitivo, lo que respalda la hipótesis del “mundo del ARN”, según la cual el ADN no fue necesario para el origen de la vida.” NASA

Es decir que los orígenes de la vida no fueron exclusivos de la Tierra, tal y como surgirían los nuevos hallazgos de la NASA en el asteroide Bennu con los elementos esenciales del ARN, el cual precede al ADN.