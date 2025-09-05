La discusión del paquete económico 2026 llegará pronto a la Cámara de Diputados, así lo anunció la nueva presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán; estos son todos los detalles.

El paquete económico se entrega año con año al Congreso de la Unión y estos documentos desglosan y anticipan cómo se obtendrán y cómo se gastarán los recursos públicos de México.

Kenia López Rabadán, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), adelantó que Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará el paquete económico 2026.

Kenia López Rabadán promete respeto al debate en la Cámara de Diputados (@kenialopezr)

Esto debes saber sobre la llegada del paquete económico 2026 a la Cámara de Diputados

El paquete económico 2026 llegará a la Cámara de Diputados el próximo lunes 8 de septiembre de la mano del secretario de hacienda, Édgar Amador, quien entregará la propuesta del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la diputada Kenia López Rabadán, la cita en la Cámara de Diputados para la entrega institucional del paquete económico 2026 será el próximo lunes a las 5:00 de la tarde.

Asimismo, Kenia López Rabadán adelantó la importancia del debate del paquete económico y la gran responsabilidad que tienen los legisladores para determinar en qué se ocupará el dinero de los mexicanos.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el paquete económico 2026 para pasar al Senado y, posteriormente, ser aprobada a más tardar en noviembre de 2025.

Cámara de Diputados recibirá paquete económico 2026 (Daniel Augusto)

Paquete económico 2026 llegará a la Cámara de Diputados; anticipan recortes presupuestales

Ante la llegada del paquete económico 2026 a la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena adelantaron que habrá recortes presupuestales de programas sociales disfrazados.

Por otra parte, los diputados de la oposición han adelantado que será necesario defender las prioridades en el paquete económico 2026 frente a Morena y sus aliados, que son la mayoría en el Congreso.