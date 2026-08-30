Iniciativa de Sheinbaum para dar certeza jurídica a inversiones extranjeras llega al Senado

Una nueva iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum llegó al Senado de la República este domingo 30 de agosto de 2026.

La propuesta plantea reformas a la Ley de Inversión Extranjera y busca actualizar el marco jurídico relacionado con la llegada y regulación de capital extranjero en México.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó a través de sus redes sociales sobre la recepción de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

También hoy recibimos del Ejecutivo Federal la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.



Esta iniciativa dota de nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras a… pic.twitter.com/hu7OD5ebIx — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 30, 2026

La senadora mostró el oficio remitido por la Secretaría de Gobernación (Segob), mediante el cual se presenta ante el Senado la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.

¿Qué propone la iniciativa de Sheinbaum sobre inversión extranjera?

La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.

Entre los principales objetivos planteados para la reforma se encuentran:

Actualizar el marco normativo: La propuesta busca modernizar las disposiciones que regulan la inversión extranjera en México y brindar mayor certeza jurídica a empresas e inversionistas

Fortalecer las facultades institucionales: Se plantea otorgar nuevas herramientas y atribuciones a las autoridades encargadas de la regulación y seguimiento de la inversión extranjera

Impulsar la atracción de inversiones: La iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para facilitar la llegada de capital, impulsar el desarrollo industrial y fortalecer la economía nacional

La propuesta también se relaciona con la estrategia económica del gobierno federal y los objetivos planteados dentro del Plan México, enfocados en la atracción de inversiones y el desarrollo de sectores estratégicos.

¿Qué sigue para la iniciativa de Sheinbaum para la inversión extranjera?

Tras su recepción en el Senado, la iniciativa deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.

Una vez que sea presentada formalmente ante el órgano legislativo, la Mesa Directiva determinará el turno de la iniciativa a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación.

Posteriormente, en caso de que se emita un dictamen, la propuesta deberá ser discutida y votada por el Poder Legislativo antes de que las modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera puedan entrar en vigor.

La iniciativa llega al Senado durante un periodo en el que el Congreso también analiza otras propuestas enviadas por el Ejecutivo federal, por lo que será la Mesa Directiva la que determine el procedimiento legislativo que seguirá el proyecto.