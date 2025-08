El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la dependencia encargada de aplicar la legislación fiscal, por ello algunos se preguntan: “¿Esta institución pone un límite a las tarjetas de débito que puedo tener?“.

La respuesta corta es no, no obstante, debes tomar a consideración otras cuestiones como los depósitos y transferencias que realizas mediante tu tarjeta de débito.

En caso se cometer alguna falta, podrías tener problemas fiscales y ser acreedor a penalizaciones por parte del SAT, sin importar el número de tarjetas de débito que tengas.

Tarjetas de débito (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

¿El SAT pone un límite a las tarjetas de débito que puedo tener? Aquí la verdad

El SAT ha señalado que los mexicanos son libres de tener muchas tarjetas, así que no es ilegal tener una o más tarjetas de débito o de crédito, aunque en el caso del último se recomienda tener un número limitado.

Asimismo, no existe un límite sobre cuánto dinero puedes tener en una tarjeta de débito, aunque deberás prestar atención a los depósitos en ventanilla o cajeros automáticos que superen los 15 mil pesos por mes.

En ese caso, es posible que el SAT te solicite que compruebes el origen de los fondos para verificar que son ingresos declarados y de actividades legales.

¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar sin declararle al SAT en 2025?

Para este 2025, el SAT considera que las personas físicas pueden ganar hasta 15 mil pesos mensuales sin necesidad de “declararlo”, lo que equivale a un tope anual de 180 mil pesos.

En estos casos, el dinero recibido no se considera ingreso gravable para efectos fiscales, así que no se requiere informar a la autoridad toda vez que no se trate de una actividad recurrente y/o con fines de lucro.

En caso de que los depósitos sobrepasen esa cantidad mensual, los bancos y otras instituciones financieras están obligadas a reportar automáticamente las operaciones al SAT.