La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detecta desvíos y obras fantasma por más de 62 millones de pesos en el Parque Ecológico Lago de Texcoco en la revisión de la cuenta pública 2024.

En reciente dictamen del pasado 13 de octubre la ASF detectó irregularidades millonarias en la obra del Gobierno federal del sexenio pasado que sustituyó el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

En esta revisión a la cuenta pública 2024 detallaron las acciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cuál estaba encargada de las obras de este Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Así fueron los desvíos y obras fantasma por más de 62 mdp en el Parque Ecológico Lago de Texcoco que detectó la ASF

En el dictamen realizado por la ASF dan cuenta de cómo ocurrieron los desvíos y obras fantasma por más de 62 millones de pesos en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, donde tras realizar una auditoría las autoridades fiscales dieron cuenta de esta situación.

En esta auditoría se revisaron las inversiones físicas que se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables.

De esta revisión concluyeron que la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia pero detectaron desvíos y obras fantasma por más de 62 millones de pesos en este parque.

Por lo que la Conagua realizó pagos por obras no ejecutadas y presentó trabajos con deficiencias en temas como: