Alejandro Gertz Manero, exfiscal general y actual embajador de México en Londres, hizo pública su declaración patrimonial en la que se dio a conocer tiene al menos 12 propiedades:

9 casas

1 edificio

1 terreno

La declaración patrimonial de Alejandro Gertz Manero se mantuvo privada durante siete años, ya que si bien la Fiscalía General de la República es un órgano público, también es autónomo.

Sin embargo, la declaración se hizo pública debido a su nuevo cargo como embajador, ya que es un funcionario público de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Alejandro Gertz Manero reporta al menos 12 propiedades en su declaración patrimonial

En la plataforma pública Declaranet se compartió la declaración patrimonial de Alejandro Gertz Manero, varias propiedades, herencia millonaria y vehículos de lujo.

Alejandro Gertz Manero, ex fiscal general de la República (Mario Jasso )

El exfiscal reportó nueve casas, una de ellas cedida por la Universidad de las Américas, así como seis inmuebles heredados.

Junto a un edificio de 4 mil 977 metros cuadrados, junto a un inmueble comprado en Estados Unidos, sin embargo, ninguna propiedad detalla su valor.

Asimismo, Alejandro Gertz Manero es propietario de siete vehículos de colección:

Cadillac Concours de 1994 Mercedes 450 SEL de 1979 Rolls Royce Sedan 1966 que pueden llegar a los 4 millones Rolls Royce Wraith 2014, comprado ya como fiscal por dos millones de pesos Ford Galaxie 1972 Dodge Dart 1982 Ford Lincoln 1994

En su declaración patrimonial consta que Alejandro Gertz Manero también heredó 18 millones 350 mil pesos en relojes y joyería varia, así como muebles con valor de hasta 2 millones.

Además de cederle la propiedad, Alejandro Gertz Manero también tiene participación en la Universidad de las Américas, aunque no especifica el tipo.

Alejandro Gertz Manero también tiene inversiones y participación accionaria, en varias empresas:

Feserinvest SL

Corporation New York 1East 66Th Street

Algerman Inmobiliaria SA de CV

La lista de propiedades de Alejandro Gertz Manero difiere de las presentadas como todavía procurador General de la República, que muestra la leyenda de no estar de acuerdo con publicar sus datos.