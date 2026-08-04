El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) defendió su metodología para medir los homicidios en México, asegurando que tienen alta precisión por el proceso exhaustivo de contrastación de fuentes.

Dwight Dyer, representante del INEGI, señaló que el instituto, a diferencia de otras instancias, no se basa en una sola fuente, sino que compara:

Certificados de defunción

Actas de defunción del Registro Civil

Cuadernillos estadísticos de las fiscalías estatales

INEGI defiende su metodología para medir los homicidios en México (Manuel Sánchez)

INEGI afirma que su metodología para medir homicidios en México se basa en contraste de fuentes

En entrevista con López-Dóriga, el doctor Dwight Dyer dijo que el INEGI realiza un trabajo detallado para resolver las diferencias entre los registros de varias instancias, a fin de obtener datos más precisos.

Mientras el Gabinete de Seguridad utiliza cifras del Secretariado Ejecutivo con “alta oportunidad” —datos casi inmediatos— el INEGI prioriza la precisión; por ello, casi siempre hay diferencia en las cifras de homicidios.

El representante de la INEGI sostuvo que el cálculo de la tasa bruta por cada 100 mil habitantes es la mejor herramienta metodológica para realizar comparaciones precisas a través del tiempo.

Según los datos preliminares presentados bajo esta metodología, para el año 2025, se registró una disminución del 34.5% en los homicidios a nivel nacional respecto al año anterior.

Pese a la diferencia de metodología con otras instancias, Dwight Dyer coincidió en que los homicidios han disminuido significativamente durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.