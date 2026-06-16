El Estado de México gobernado por Delfina Gómez Álvarez, registró una reducción del 60 por ciento en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de un promedio diario de 6.6 casos a 2.7, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y estos resultados se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mando Unificado Oriente contribuye a reducir delitos

Las autoridades informaron que el Mando Unificado Oriente, que opera en 15 municipios mexiquenses, logró una disminución del 35 por ciento en los homicidios dolosos dentro de su zona de cobertura.

Además, entre el 4 y el 10 de junio, esta estrategia permitió evitar el pago de más de nueve millones de pesos relacionados con casos de extorsión, fortaleciendo las acciones de prevención y combate a la delincuencia.

Datos del SESNSP señalan que el promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México pasó de 6.6 a 2.7 casos. (cortesía )

Entrega de patrullas para fortalecer la seguridad en Valle de Chalco

Estos resultados se dieron a conocer un día después de que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó 32 patrullas a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Valle de Chalco. Las patrullas son unidades tipo pick up de doble cabina equipadas para labores de prevención del delito y vigilancia.

La inversión destinada a estas unidades ascendió a 22.1 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) del Gobierno de México.

La gobernadora Delfina Gómez, destacó que estas nuevas unidades incorporan sistemas de videovigilancia con cobertura de 360 grados, lo que permitirá fortalecer las tareas de seguridad y facilitar la identificación de personas con reporte de desaparición u órdenes de aprehensión.

Además, destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite colocar en el centro de las decisiones el bienestar de la ciudadanía y avanzar en la construcción de entornos más seguros para las familias mexiquenses, asimismo, reiteró que la estrategia de seguridad busca fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones municipales y consolidar acciones conjuntas para la prevención y reducción de la violencia en el territorio estatal.