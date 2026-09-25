La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo cambio de imagen institucional para sustituir los tonos lila y violeta por gris oficial.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad, menos de 15 días después de que el INE modificara nuevamente su identidad visual y abandonara el llamado rosa cívico.

El Órgano Interno de Control cuestionó que el proyecto presentado por la Coordinación Nacional de Comunicación Social no incluyera un análisis sobre el impacto presupuestal del cambio.

¿Por qué el INE cambiará nuevamente su color institucional?

La modificación al Manual de Identidad Institucional fue discutida durante una sesión de la Junta General Ejecutiva realizada este jueves 24 de septiembre de 2026.

La propuesta establece que el gris será el color predominante, después de que el INE adoptara recientemente una paleta lila y violeta para su imagen institucional.

Módulo de Atención Ciudadana del INE. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

El cambio ocurre tras críticas recibidas por la nueva identidad, debido a similitudes señaladas entre sus colores y la imagen del Gobierno de la Ciudad de México.

El Órgano Interno de Control observó que el proyecto fue presentado con un plazo reducido, por lo que pidió justificar detalladamente el carácter excepcional de esa temporalidad.

Además, señaló que el manual de identidad de 2014, que establece el llamado rosa cívico, no ha sido modificado pese a los cambios posteriores.

Otra observación se relacionó con el impacto presupuestal, pues el proyecto únicamente indica que la aplicación será gradual conforme exista suficiencia presupuestal disponible.

El OIC pidió precisar qué materiales conservarán su uso durante el periodo de vida útil y cuáles serán modificados únicamente por motivos estéticos específicos.