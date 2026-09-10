La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, niega que el cambio de colores en los logotipos del órgano electoral tengan una intención política.

Frente a cámaras de diversos medios de comunicación, explicó que el cambio de tonalidad se debe a que perdieron el rosa frente al partido político “Somos”.

Sustituirlo por lila, se basa en la paleta de colores que han estado manejando y no porque pretendan causar confusión con el tono que usa el Gobierno de la Ciudad de México para pintar la infraestructura urbana.

“Asumir el color lila es el resultado de haber perdido el rosa, primero, hay que decirlo, ¿no? Y está dentro de las paletas de color que hemos estado manejando, el lila, el azul marino, lila bajito, gris, beige, blanco. Eso son los colores”, dijo. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral

🗳️ “Asumir el color lila es el resultado de haber perdido el rosa”: Guadalupe Taddei, consejera presidenta del @INEMexico , explicó el cambio de tonalidad en los logotipos y vestimenta del instituto.



Taddei sostuvo que el lila forma parte de la paleta institucional y rechazó que… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 10, 2026

¿Qué impacto económico tendrá la nueva identidad del INE?

Ante la incertidumbre sobre el gasto adicional que representa la nueva identidad del INE, al tener que reemplazar materiales gráficos y señalética, Sergio Uzeta, coordinador de Comunicación Social, explicó que se trata de un cambio gradual por lo que no habrá un golpe presupuestal.

Sin embargo, no detalló un presupuesto o monto asignado, en su lugar, prometió un uso ordenado de los recursos destinados a la identidad institucional.

A diferencia de las declaraciones de Guadalupe Taddei, de 63 años, argumentó que el cambio de identidad responde a una necesidad administrativa, operativa y de eficiencia en el uso de los recursos institucionales.

Y es una vez que se unifiquen criterios, así como se ordene y concentren mediante activos gráficos y digitales oficiales, estableciendo mecanismos para su administración, validación y actualización, se reducirán reprocesos, duplicidad de esfuerzos y generación de materiales que no atiendan a criterios institucionales comunes.

A su vez, se facilitará la coordinación entre las áreas responsables de producir o utilizar materiales de comunicación e identificación institucional.