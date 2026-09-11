Desde la mañanera del pueblo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) aclarar a qué se debió su cambio de color a lila cuando incluso la jornada electoral 2027 ya había iniciado.

La presidenta de México argumentó que “no se entiende” lo que motivó al INE al cambio de color de rosa a por lila.

Claudia Sheinbaum pide al INE aclarar su cambio de color

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, en donde el INE mostró su cambio de color de rosa a lila.

Sin embargo, además del presupuesto que el Instituto está pidiendo, la mandataria dijo que no entendía a que se debía su decisión en su cambio de color.

La mandataria dejó claro que no entendía la urgencia del INE de cambiar su color cuando la jornada electoral ya había iniciado.

“También tendría [el INE] que explicar por qué cambiaron el color. No se entiende, la verdad no tengo información de cuál fue el argumento para cambiar el color del INE ya iniciada la jornada”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum dijo que este cuestionamiento también se sumaba a otros sobre las decisiones del INE, como el presupuesto y las boletas planchadas.

Por ello, la mandataria llamó con respeto y como sugerencia, que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, o bien los Consejeros, debían organizar una rueda de prensa para aclarar las dudas en el marco de las elecciones 2027.