El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió la renuncia de Nery Ruiz como presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) Sonora por sus vínculos con el caso Taddei.

Así lo demandó el representante del partido ante la autoridad electoral del estado, Luis Donaldo Coronado Rey, en un documento en el que pidió la renuncia del funcionario mientras se realizan las investigaciones.

Solicitarle que se separe del cargo mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes. Luis Donaldo Coronado Rey. Representante del PRI ante IEE Sonora

Cabe destacar que la petición del PRI para que Nery Ruiz Arvizu sea separado del puesto de presidente del IEE Sonora, se presentó por el caso de los contratos con proveedores del INE.

PRI exige que Nery Ruiz deje la presidencia del IEE Sonora

Ante los señalamientos contra Nery Ruiz Arvizu luego de que se revelaron contratos con proveedores del INE, el PRI exigió que se le separe del cargo de presidente del IEE Sonora.

El representante del PRI ante el IEE Sonora presentó este 27 de octubre una solicitud formal para exigir que el consejero presidente del órgano electoral, se separe de inmediato del puesto.

Nery Ruiz (Especial)

En el documento, Luis Donaldo Coronado Rey planteó que Nery Ruiz Arvizu debe rendir explicaciones claras, públicas y por escrito sobre su posible colusión y conflicto de interés con Guadalupe Taddei.

El representante del partido resaltó que que Nery Ruiz trabajó durante años bajo las órdenes directas de Guadalupe Taddei dentro del mismo IEE Sonora.

Ante ello, consideró que el titular del organismo no puede mantenerse en el puesto mientras las autoridades competentes deslindan responsabilidades por las irregularidades detectadas.

Asimismo, la representación del tricolor advirtió que la separación de Nery Ruiz es indispensable para garantizar imparcialidad y transparencia en el desahogo de las investigaciones correspondientes.

Nery Ruiz es señalado por contratos con proveedores del INE cercanos a Guadalupe Taddei

El 27 de octubre de 2026, se reveló que el IEE Sonora otorgó contratos por montos superiores a los 156 millones de pesos a empresas ligadas a José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE.

Las adjudicaciones beneficiaron a firmas como Corporativo ZEG y Cajas Graf, pertenecientes a los hermanos Hernández Casillas, quienes están bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los señalamientos indican que bajo la gestión de Nery Ruiz se mantuvieron esquemas de simulación de competencia mercantil para favorecer a los mismos contratistas del entorno de Guadalupe Taddei.

Dichas contrataciones millonarias en el IEE Sonora replican las irregularidades detectadas a nivel federal, donde la ASF indaga desvíos y sobreprecios superiores a los 500 millones de pesos.