El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna informó que presentará una demanda por daño moral tras ser señalado de cobrar supuestos diezmos en el INE.

He decidido emprender acciones legales por daño moral contra quienes insisten en vincularme en un grave delito, sin pruebas ni sustento Sergio Gutiérrez Luna

Así lo advirtió en un mensaje en el que rechazó las acusaciones y señaló que ante la insistencia de quienes han difundido la versión, no queda más que emprender acciones legales en su contra.

Cabe destacar que Sergio Gutiérrez Luna fue señalado por incurrir en presuntos cobros de diezmos en contra de trabajadores del Órgano Interno de Control (OIC) del INE.

Sergio Gutiérrez Luna demandará a quienes la acusan de cobrar diezmos en el INE

Luego de ser señalado de incurrir en un presunto cobro de diezmo en el INE durante su paso como representante de Morena, Segio Gutiérrez Luna advirtió que demandará a quienes difundieron la versión.

En su mensaje negó que en sus manos tuviera el control de plazas en el OIC del INE, por lo que sentenció que mucho menos pudiera realizar actos como exigir moches a los trabajadores.

Asimismo, resaltó que la periodista que difundió la versión sobre el cobro de diezmo ha insistido en ella a pesar de que en su momento la misma comunicadora admitió que no tiene evidencias de ello.

No son mi responsabilidad y en todo caso deberá investigarse y sancionarse a los responsables Sergio Gutiérrez Luna

Por tal situación, Sergio Gutiérrez Luna expuso que lo conducente es presentar una demanda por daño moral debido a las afirmaciones por la que insistió, él no tiene nada que ver.

En especial porque sostuvo que no se puede sostener una narrativa a partir de afirmaciones y acusaciones, pero en las que no hay pruebas y sobre todo existen muchas ambigüedades.

He decidido emprender acciones legales por daño moral contra quienes insisten en vincularme en un grave delito, sin pruebas ni sustento. Ya ejercí mi derecho de réplica y, aun así, continúan con esa narrativa de pretender involucrarme en algo en lo que NADA tengo que ver. Que se investigue, y en todo caso se sancione a los verdaderos responsables, pero que también se asuman las consecuencias legales de los señalamientos infundados de manera reiterada. — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) November 2, 2026

Sergio Gutiérrez Luna fue señalado por presunto cobro de diezmo a trabajadores del INE

El viernes 30 de octubre de 2026, extrabajadores del OIC del INE denunciaron que durante su paso en el organismo obligados a pagar diezmos a cambio de conservar sus plazas.

En sus señalamientos, los ex empleados señalaron que el esquema irregular era encabezado por el diputado integrante de la bancada de Morena, Sergio Gutiérrez Luna.

Según los testimonios, las cuotas obligatorias iban del 10% al 20% del salario, y para un subdirector con sueldo de 73 mil pesos, el pago ascendía a 15 mil pesos mensuales.

Asimismo, acusaron que dinero presuntamente se depositaba en una cuenta vinculada a una funcionaria de Veracruz, mientras que otros pagos se entregaban en efectivo en un restaurante de la CDMX.

Los denunciantes identificaron a Sergio Gutiérrez Luna como la persona que habría influido en la asignación de esas plazas dentro del INE, hecho del cual el legislador ya se deslindó y amagó con demandar.