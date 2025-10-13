Reforma Electoral provoca que trabajadores del INE soliciten su retiro voluntario y hay casi mil solicitudes.

La Reforma Electoral busca recortar gastos y trabajadores ya comenzaron a solicitar su retiro voluntario, el cual ofrece liquidación y un pago adicional.

INE recibe casi mil solicitudes de retiro voluntario por Reforma Electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) acumula cerca de 970 solicitudes para retiro voluntario ante la Reforma Electoral.

Funcionarios del INE señalan que, ante la gran cantidad de solicitudes, se tuvo que ampliar el plazo para el proceso para revisar las solicitudes.

Trabajadores del área administrativa y del Servicio profesional electoral nacional han enviado solicitudes para retiro voluntario.

Las solicitudes de retiro voluntario de los trabajadores del INE rebasaron las expectativas, por lo que el proceso será más complicado.

Claudia Arlett Espino, secretaría ejecutiva del INE, reveló que se pagó un estímulo de 100 millones de pesos para quienes soliciten su retiro voluntario.

La funcionaria aclaró que los trabajadores que lleven más tiempo en el INE tendrán prioridad.

Se establece que lo mínimo para entrar en el plan de retiro voluntario serán 10 años de antigüedad en el INE.

INE entregó constancia a 45 candidatos tras elecciones Poder Judicial 2025 (Especial)

El INE tuvo un presupuesto de 20 millones de pesos en 2025

El Instituto Nacional Electoral obtuvo 20 millones de pesos como presupuesto en 2025, el cual se utiliza para pagos de sueldos y proyectos ordinarios.

Para 2026 se solicita 15 mil 100 millones como presupuesto y 3 mil 119 millones como presupuesto precautorio por si se realiza una consulta popular.

Dicha propuesta de presupuesto fue enviada a la Secretaría de Hacienda, para se le entregue a la Cámara de diputados.

Hasta el momento, se desconoce si en 2026 habrá una consulta ciudadana y noviembre es el límite para conocer la decisión.

Claudia Zavala, consejera del INE, señaló que los recortes al presupuesto del INE los ponen “en una situación compleja”.