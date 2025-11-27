La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que pedirá formalmente frenar la queja presentada en 2022 contra consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La queja presentada por el entonces diputado presidente Sergio Gutiérrez Luna, había sido promovida en contra de tres consejeros electorales por el proceso de revocación de mandato:

De acuerdo con Kenia López Rabadán, al no haberse registrado afectaciones electorales el asunto quedó sin materia y, por lo tanto, se considera procedente frenar la queja contra consejeros del INE.

En entrevista para medios, la diputada Kenia López Rabadán detalló que este miércoles 26 de noviembre notificará sobre detener la queja contra los consejeros del INE a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

De igual manera, enviará comunicaciones al propio INE y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para solicitar que el procedimiento contra los consejeros no continúe.

“No hubo afectación electoral. Estamos en condiciones jurídicas de solicitarlo de manera juridica como presidenta de la Cámara de Diputados”. Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán recordó que, pese a que la queja fue promovida inicialmente por Sergio Gutiérrez Luna, él mismo externó su voluntad para detener la queja contra los tres consejeros del INE.

Finalmente, Kenia López Rabadán consideró que detener la queja permitirá que las y los consejeros del INE continúen trabajando de manera autónoma e independiente.