La Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto correspondiente a los lineamientos para repartir diputaciones plurinominales en 2027.

Con esta determinación, el INE mantiene el modelo que distribuye las 200 curules de representación proporcional que se reparten por partido individual y no por coalición.

Anteproyecto por diputaciones plurinominales deberá ser aprobado por el Consejo General del INE; oposición cuestiona decisión

Durante una sesión celebrada el viernes 27 de noviembre, el INE aprobó el anteproyecto donde se estipulan los lineamientos que regirán la próxima integración legislativa federal.

El dictamen, validado en el seno de la Comisión de Prerrogativas, deberá ser ratificado por el Consejo General el próximo lunes 30 de noviembre .

De mantenerse este criterio, cada partido político recibirá sus escaños en función de sus propios votos alcanzados en las urnas, independientemente de si compitió en alianza.

No obstante, los consejeros integraron un mecanismo adicional para frenar el traspaso extemporáneo de legisladores entre bancadas, fijando el corte de afiliación efectiva al momento en que el acuerdo sea discutido en el pleno institucional.

Los representantes del PRI, PAN y del partido Somos arremetieron contra la ratificación del anteproyecto, señalando que la asignación individual fomenta la sobrerrepresentación de la fuerza política mayoritaria.

Cámara de Diputados (ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM / Estrella Josento)

Integrantes de la oposición, como Emilio Suárez Licona y Marco Antonio Baños, cuestionaron la imparcialidad del proceso y acusaron que el esquema vigente no refleja con fidelidad la pluralidad del voto ciudadano emitido en las urnas.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo se distanció del proyecto al plantear una metodología basada en la fuerza electoral efectiva de cada partido dentro de los convenios de coalición.

Pese a ello, la comisión respaldó su propuesta para adelantar la revisión de la militancia real de las candidaturas y evitar distorsiones previas al cómputo final.